Türkiye Polis duvarı balyozla kırarak girdi! Şok baskın...

Polis duvarı balyozla kırarak girdi! Şok baskın...

Türkiye

Polis duvarı balyozla kırarak girdi! Şok baskın...

Gaziantep'te, polisin balyozla duvarını kırarak girdiği depoda sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

04 Ekim 2021, Pazartesi 11:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen depoya, savcılık kararıyla operasyon düzenlendi.

Gizli girişi bulunan depoya balyozla duvarı kırarak ulaşan ekipler, yaptıkları aramada; 2 bin 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 şişelenmiş alkol, 2 bin 500 kapak, 63 etiket ve 400 boş şişe ele geçirdi. Ekipler, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. 

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Hakan Çelik
Bu büyümeyle hedef 1 milyon
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Nokta atışlar
Rauf Tamer
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gitmediği İstanbul'un köprü cezalarıyla başı dertte! 'Yetkililerden yardım istiyorum'