Polis ekiplerinden kumar baskını

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatan kahvehanelere yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezindeki 3 kahvehanede kumar oynatıldığı tespit eden ekipler harekete geçti.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan baskında 4 adet barbut zarı, 106 adet iskambil kağıdı, 41 adet para yerine geçen pul ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında, 'Kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 11 kişiye 320'şer lira olmak üzere toplam 3 bin 520 TL idari para cezası uygulandı.

ZONGULDAK (İHA)