Türkiye Polis her yerde bu 3 kız çocuğunu arıyor! Ayakkabılarını bile almamışlar

Polis her yerde bu 3 kız çocuğunu arıyor! Ayakkabılarını bile almamışlar

Türkiye

Polis her yerde bu 3 kız çocuğunu arıyor! Ayakkabılarını bile almamışlar

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 3 kız çocuğu ayakkabılarını bile almadan yetiştirme yurdundan kaçtı. Pamukova ilçesinde bir pastaneden yardım isteyen kız çocukları kameraya yansıdı.

21 Mart 2021, Pazar 16:02 Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğunun, Pamukova ilçesinde bir pastaneden yardım istediği öğrenildi. Pastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çocukları bulmak için çalışma başlattı.



Arifiye ilçesindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kız Yetiştirme Yurdu’ndan kaçan, yaşları 14 ila 16 arasındaki 3 kız çocuğunun, Pamukova ilçesindeki bir pastaneden yardım istediği ortaya çıktı.

AYAKKABI VE MONTLARI YOK

Ayakkabıları ve montları olmayan 3 kız çocuğu, girdikleri pastanenin çalışanlarından telefon istedi. Telefon ile yakınlarına durumu haber veren çocuklar, daha sonra pastaneden ayrılarak uzaklaştı. Pastane çalışanları, aç olan çocuklara yiyecek verirken, telefon ettikleri yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis harekete geçti.

 Pastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çocukları bulmak için çalışma başlattı.

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