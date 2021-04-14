Türkiye Polis her yerde onları arıyor, iğrenç paylaşımları yapanlar kendilerini böyle savundu

Polis her yerde onları arıyor, iğrenç paylaşımları yapanlar kendilerini böyle savundu

Türkiye

Polis her yerde onları arıyor, iğrenç paylaşımları yapanlar kendilerini böyle savundu

Sosyal medyada 12 Nisan başlığı altında tecavüz tweetleri atan iki kişinin kimliği belli oldu. Gözaltına alınan 17 yaşındaki H.G. verdiği ifadede trend olmak için yaptıklarını söyledi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 08:09 Son Güncelleme:
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Twitter'da 12 Nisan etiketi altında paylaşılan tecavüz tweetleriyle ilgili İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paylaşım yapanlardan iki kişinin kimlikleri tespit edildi. İkisi de 18 yaşından küçük olan şüphelilerin evlerine giden polisler, birini koronavirüs karantinasında olduğu için gözaltına alamadı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Sarıyer’de yaşayan H.G. (17) ise yaptığı silahlı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. H.G. polis merkezinde verdiği ifadede, “Kendi aramızda, gündem olmak için, Trend Topic (TT) olmak için yaptık. Başka bir amacımız yoktu. Bu kadar büyüyeceğini düşünmedik” dedi. H.G. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla ailesine teslim edildi.

POLİS TEK TEK ARIYOR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan etiketiyle, sahipleri tarafından silinenler dahil tüm tweetlerin sahiplerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. 12 Nisan etiketiyle önceki gün 250 binden fazla tweet atıldı. Mesajların bir çoğu, kadınlara yönelik saldırgan tweetlere karşı atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaşananları ‘sosyal medya terörü’ olarak niteledi.


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