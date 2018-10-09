Polis kapalı kahvehanedeki ışıktan şüphelendi torbacıları yakaladı

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Kenan Evren Bulvarı'nda kapalı bir kahvehanede ışığın yanıp söndüğünü fark etti. Bu durumdan şüphelenen polis, kahvehanenin kapısını çalıp açtırdı. Polis içeri girince kapıyı açan Polat K.'nin çelişkili ifade vermesi üzerine arama yapmaya başladı.

Polis yaptığı aramada kahvehanenin arka tarafındaki barakada Cafer M. isimli kişinin elinde torba olduğunu belirledi. Torba açıldığında ise içerisinde esrar olduğu, aynı zamanda da sandalye ve masa üzerindeki torba içinde de esrar olduğu görüldü. Ayrıca Cafer M.'nin üzeri arandığında da cebinden 48.35 gram esrar ele geçirildi. Barakada yapılan aramada toplamda 789.63 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 10 bin 560 lira paraya da el konuldu.

Zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Polat K.'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veye bulundurmak suçlarından kaydı olduğu ancak aranmasının bulunmadığı, Cafer M.'nin ise kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Kişiler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA