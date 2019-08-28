Polis kılıktan kılığa girdi... Çete çökertildi

Polisin geçtiğimiz günlerde 'seyyar satıcı', 'temizlik görevlisi' kılığına girerek düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 2 çete üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlçede yaşayan N.Ç., geçen nisan ayında polisi arayarak, kendisini telefonla arayarak, savcı olduğunu söyleyen bir kişinin, 'kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildi' sözleri üzerine belirttiği adrese 450 bin TL bıraktığını daha sonra ise dolandırıldığını anladığını söyledi. Ayrıca kendisinden 100 bin TL daha istendiğini bildirdi. Bunun üzerine polis, N.Ç.'den, bu kişilere randevu vermesini istedi.

Ardından da operasyon için harekete geçti. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belediye personeline ait kıyafetleri giyerek, bahçıvan ve temizlik görevlisi kılığında randevu yerinde bekledi. N.Ç. ile buluşmaya gelen 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

İ.F. ve M.T. oldukları belirlenen dolandırıcılar, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

DİĞER ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

Yakalanma anları polis kamerası tarafından görüntülenen şüphelilerin ifadesi doğrultusuna soruşturmayı genişleten polis, dolandırıcılık yapan şüphelilerin 6 kişilik çete olduğunu tespit etti.

Polis, kimliklerini tespit ederek takibe aldığı 4 çete üyesini de operasyonla yakaladı. F.K., H.T., B.B., ve Ö.Ö. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda telefon, SİM kartı ve telsiz ele geçirildi.