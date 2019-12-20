Polis köpeği yılbaşı hediyelerini çalarken yakalandı

Massachusetts'teki Franklin Polis Departmanı, Noel'den önce Santa Vakfı'na vermek için oyuncaklar toplamıştı, ancak bu durumun, terapi köpeği Ben Franklin için çok dayanılmaz olduğu kanıtlandı. Köpek, ağzında bir bebek bebek taşıyıcısıyla gizlice kaçmaya çalışırken yakalandı ve bunun çaldığı tek oyuncak olmadığı ortaya çıktı. Polis köpeği Ben'in yaramazlığını keşfeden kişi ise polis memuru Eric Cusson oldu. Cusson, köpeğin oyuncak çalarken çektiği videosunu Facebook'ta paylaştı. Videoda, köpek, ağzındaki oyuncak bebekle kaçmaya hazırlanıyordu.

Videoda ayrıca, Memur Cusson 'Bebeğinizle nereye gidiyorsunuz?' diye soruyor. Ben ise yavaş yavaş geri adım atıyor. Zeki köpek hala takip edilip edilmediğini görmek için arkasına bakıp duruyor. Ben oyuncağı saklamak için masanın altına girince, daha önce çaldığı oyuncaklar da ortaya çıkıyor.





Polis merkezinden yapılan açıklamada ise, 'Bugün çok değerli bir ders öğrendik. Santa Vakfı'na gönderilmeye hazır oyuncaklarla dolu bir sınıfınız varsa, şunları yapmalısınız ... 1. Sınıfın kapısını kapatın. Veya 2. Oyuncakları yüksek tutun. Eğer bunları yapmazsanız, köpeğiniz onları alıp gün boyunca onları yavaşça biriktirecek. Kameradaki bu hırsızlığı yakaladığı için Memur Cusson'a teşekkürler' denildi.

Sevimli video, 55.000'den fazla görüntülenme aldı ve Facebook kullanıcılarının yorum yağmurlarına maruz kaldı.

posta.com.tr