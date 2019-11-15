Polis köpekle müdahale etti, göstericiler aslan getirdi Irak’ta Ekim ayının başından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında, protestocular yine sokaklardaydı. Güvenlik güçlerinin, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Bağdat’ta protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı ve güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla ve köpeklerle protestoculara müdahale ettiği belirtildi. Göstericiler, polisin köpekle müdahalesine ise şehir meydanına getirdikleri aslan ile tepki gösterdi.