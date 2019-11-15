Polis köpekle müdahale etti, göstericiler aslan getirdi
Irak’ta Ekim ayının başından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında, protestocular yine sokaklardaydı. Güvenlik güçlerinin, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Bağdat’ta protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı ve güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla ve köpeklerle protestoculara müdahale ettiği belirtildi. Göstericiler, polisin köpekle müdahalesine ise şehir meydanına getirdikleri aslan ile tepki gösterdi.
Güvenlik güçlerinin, Al Khalani Meydanı civarındaki binalarda bulunan protestoculara fırlattığı göz yaşartıcı gaz fişeklerinin isabet ettiği 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca protestocuların, Al Khalani civarı tarafından Tahrir Meydanı’na ilerlemeye çalışan güvenlik güçlerinin meydana girişine izin vermedikleri belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların Basra yakınlarındaki Mutenna şehrinde de protestolarına devam ettiği görüldü.
Bağdat’ın güneyindeki Babil’de ise güvenlik güçlerinin protestoculara köpekle saldırması üzerine eylemciler ilginç bir savunma yöntemi geliştirdi.
Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülere göre, Iraklı bir gösterici köpekleri korkutması için şehir merkezine aslan getirdi.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde; zincirle bağlı aslan, protestocuların arasından geçerken görülüyor. Üzerinde Irak bayrağı bulunan aslan dükkanların yanından geçiyor, çarşıda geziniyor.Eylem alanına kamyon kasasında getirilen aslan görenleri korkuttu.