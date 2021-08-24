Memurlara yapılacak zammın görüşüldüğü 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos tarihi itibariyle sona erdi. Görüşmelerde, hükümet ve sendikalar, 2022 ve 2023 yıllarında memur ve emekli memurlara verilecek zam konusunda anlaşmaya vardı. Peki, polis maaşı ne kadar oldu? Zamlı polis maaşı kaç lira? En düşük ve en yüksek polis maaşı kaç TL? İşte ayrıntılar…

POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme görüşmelerinin sona ermesinin ardından alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, memur ve emekli memurlara

2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı

2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı

2023'ün ilk yarısı için yüzde 8

2023'ün ikinci yarısı için yüzde 6 oranında zam yapıldı.





ZAMLI POLİS MAAŞI KAÇ LİRA?

Zamlı polis maaşını hesaplamak için polis memurunun medeni hali ve çocuk durumu, sendikalı olup olmaması gibi birçok farklı etkenin hesaba katılması gerekmektedir.

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.



