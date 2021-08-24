Polis maaşı ne kadar oldu? Zamlı polis maaşı kaç lira?
Polis maaşı, memurlara yapılan zamla birlikte belli oldu. 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sona ermesiyle 2022 ve 2023 yıllarında zamlı polis maaşının kaç lira olacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Peki, en düşük ve en yüksek polis maaşı kaç TL?
24 Ağustos 2021, Salı 11:31 Son Güncelleme:
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Memurlara yapılacak zammın görüşüldüğü 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos tarihi itibariyle sona erdi. Görüşmelerde, hükümet ve sendikalar, 2022 ve 2023 yıllarında memur ve emekli memurlara verilecek zam konusunda anlaşmaya vardı. Peki, polis maaşı ne kadar oldu? Zamlı polis maaşı kaç lira? En düşük ve en yüksek polis maaşı kaç TL? İşte ayrıntılar…
POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme görüşmelerinin sona ermesinin ardından alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, memur ve emekli memurlara
2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı
2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı
2023'ün ilk yarısı için yüzde 8
2023'ün ikinci yarısı için yüzde 6 oranında zam yapıldı.
ZAMLI POLİS MAAŞI KAÇ LİRA?
Zamlı polis maaşını hesaplamak için polis memurunun medeni hali ve çocuk durumu, sendikalı olup olmaması gibi birçok farklı etkenin hesaba katılması gerekmektedir.
MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)
UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
- Başkomiser (3/1) 7.858 8.522
- Polis memuru (8/1) 6.883 7.465
- Vali 14.835 16.089
- Genel müdür (1/4) 14.917 16.177
- Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526
- Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277
- Öğretmen (1/4) 6.074 6.587
- Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826
- Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126
- Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391
- Mühendis (1/4) 8.025 8.703
- Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491
- Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265
- Vaiz (1/4) 6.311 6.844
- Avukat (1/4) 7.663 8.311
- En düşük memur maaşı 4.500 4.880
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.