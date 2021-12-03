Bursa’da Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören polis memuru Abdurrahman Kahveci hayatını kaybetti.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde görev yapan Polis Memuru Abdurrahman Kahveci Covid-19 sebebiyle Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Gürsu’da sevenleri Abdurrahman Kahveci için “Bursa’nın Gürsu ilçesinde Trafik polislerinin en güleçi en iyi değerli abimiz Covid-19 sebebiyle vefat etti. Allah rahmet eylesin” diyerek üzüntülerini dile getirdiler.



