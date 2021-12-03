Polis memuru Abdurrahman Kahveci'den kahreden haber! 'Trafik polislerinin en güleçiydi'
Bursa’nın Gürsu ilçesinde görev yapan Polis Memuru Abdurrahman Kahveci, koronavirüs tedavisi gördüğü Uludağ Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Gürsu’da sevenleri 'Trafik polislerinin en güleçi en iyi değerli abimiz Covid-19 sebebiyle vefat etti. Allah rahmet eylesin' diyerek yasa boğuldu.
03 Aralık 2021, Cuma 08:06 Son Güncelleme:
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Bursa’da Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören polis memuru Abdurrahman Kahveci hayatını kaybetti.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde görev yapan Polis Memuru Abdurrahman Kahveci Covid-19 sebebiyle Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.
Gürsu’da sevenleri Abdurrahman Kahveci için “Bursa’nın Gürsu ilçesinde Trafik polislerinin en güleçi en iyi değerli abimiz Covid-19 sebebiyle vefat etti. Allah rahmet eylesin” diyerek üzüntülerini dile getirdiler.
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