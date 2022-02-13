Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi'nde otomobili ile ilerleyen eski eşi Yasemin Ağır'ı yanında bir erkek ile görünce aracın önünü kesti.





Eşi ile yanındaki 48 yaşındaki Yahya A.'yı araçtan indirip darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Yasemin Ağır ile Yahya A. kanlar içinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Şeyma Ü.'ye de kurşunlardan biri isabet etti.

Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Sakarya Ortaokulu'nun müdürü Yasemin Ağır hayatını kaybetti.

17 EL ATEŞ ETMİŞ

Tabancasıyla 17 el ateş ettiği belirlenen Bilal Ağır da polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı da anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin önünü keserek durduran polis memuru Bilal Ağır'ın eski eşi ile yakındaki Yahya A.'yı darbedip, ardından tabancayla vurduğu anlar yer alıyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin Bilal Ağır'ı etkisiz hale getirildiği anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

SORGUSU SÜRÜYOR

1 çocuk annesi Yasemin Ağır için Mollaarap Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ağır ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Yasemin Ağır'ın annesi Havva Ulutaş ve babası Hasan Ulutaş'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Ağır'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Bilal Ağır'ın tabancayla vurduğu Yahya A.'nın Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bilal Ağır'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.