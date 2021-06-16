Türkiye Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu

Türkiye

Polis memuru evinde ölü bulundu

Burdur Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yunus T. evinde ölü bulundu. Polis memurunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

16 Haziran 2021, Çarşamba 11:00 Son Güncelleme:
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Yeşilova merkez Değirmen Mahallesi'nde 3 katlı evin çatı katında oturan Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 yıllık polis memuru Yunus T.'ye ulaşamayan ailesi, arkadaşlarından yardım istedi. Dün akşam saatlerinde eve gelen arkadaşları Yunus T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Beylik tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği değerlendirilen Yunus T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yunus T.'nin cenazesinin memleketi Muğla'da toprağa verileceği öğrenildi.

Mesut MADAN - DHA


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