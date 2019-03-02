Polis memuruna silahlı saldırı

Aksaray'da bir polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

02 Mart 2019, Cumartesi 21:21
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Polis memuruna silahlı saldırı

E-90 kara yolu Nevşehir Caddesi'ndeki dinlenme tesisinin açık alan bölümünde oturan polis memuru Yasin E'ye (33) kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş etti.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Ağır yaralanan Yasin E, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, etrafta çok sayıda boş kovan buldu.

Emniyet güçleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


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