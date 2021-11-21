Türkiye Polis memurunun kahreden ölümü! Ehliyetsiz ve alkollü sürücüyü durdurmak istedi...

Polis memurunun kahreden ölümü! Ehliyetsiz ve alkollü sürücüyü durdurmak istedi...

Türkiye

Polis memurunun kahreden ölümü! Ehliyetsiz ve alkollü sürücüyü durdurmak istedi...

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, polis memuru Yusuf Ceylan ehliyetsiz ve alkollü sürücüyü durdurmak isterken şehit oldu. Aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarpan K.E.T. olay yerinden kaçtı.

21 Kasım 2021, Pazar 10:36 Son Güncelleme:
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Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki 61 ABU 585 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralanan Ceylan, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



ŞEHİT OLDU

Hastanede tedaviye alınan polis memuru Yusuf Ceylan, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Samsun nüfusuna kayıtlı, Akçaabat Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Ceylan, kentte düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacak.

Bu arada, K.E.T.'nin polisi memuruna çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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