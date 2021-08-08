Türkiye Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 öğrenci alınacak

Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 öğrenci alınacak

Türkiye

Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 öğrenci alınacak

Polislik başvurusunda bulunacak adaylar için Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Yüksekokulları Aday Başvuru, Seçme Ve Değerlendirme Kılavuzu'nu yayınlandı. Yayınlanan duyuruya göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. İşte detaylar...

08 Ağustos 2021, Pazar 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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