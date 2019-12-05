Polis onları arıyor, yol ortasına bırakıp kaçtılar

Adana Seyhan'da bir lastik dükkanına giren iki kişi, 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürürken polise yakalandı. Gece yarısı girdikleri dükkanının güvenlik kamerasının açışını değiştiren iki kişi levye ile kepengi kırıp içeri girdi. Arkalarında iz bırakmadan soygunu yapmaya çalışan kişiler bir miktar para, çek ve evrak bulunan 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek dükkandan çıkardı. İki şüpheli ayrıca güvenlik kamerasının kayıt cihazını da aldı.

Çelik kasa sahibine teslim edildi

Çelik kasayı 200 metre sürükledikten sonra devriye gezen polislere yakalanan ikili, kasayı ve levyeyi yol kenarında bırakarak kaçtı.





Trafik polislerinin telsiz anonsuyla bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Çelik kasa sahibine teslim edilirken, polis, iş yerinde inceleme yaptı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA