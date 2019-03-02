Duruşmaya tutuklu Ş.Ş. ve İ.K. ile tutuksuz sanıkların yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı şikayetçi olarak katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Ş.Ş. “Kadın bana araçta para karşılığı cinsel ilişki teklif etti, kabul ettim. Ancak tedirgin olduğum için bir şey yapmadım. Benden 1500 TL istedi. 300 - 400 lira verebileceğimi belirtince beni şikayet edeceğini söyledi” iddiasında bulundu.

HAMİLE KALMAMAK İÇİN İLAÇ ALMAK İSTEDİ

Olay günü I.K.’yı evine götüren taksi şoförü de duruşmada tanık olarak dinlendi. Taksi şoförü, “Mağdur aracıma bindiğinde ağlayarak tecavüze uğradığını söyledi. Hamile kalmamak için ilaç almak zorunda olduğunu ancak parası olmadığını anlattı. Ben de eczaneye gidip hamilelik önleyici ilaç aldım ve kadını evine bıraktım” dedi. Sanıklardan İ.K.’nın tahliyesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



