Türkiye Polis servisi devrildi! 12 polis yaralı

Polis servisi devrildi! 12 polis yaralı

Türkiye

Polis servisi devrildi! 12 polis yaralı

Polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlk belirleme göre 12 polis yaralandı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 16:30 Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirleme göre 12 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 

Kazada ilk belirlemelere göre 12 polis yaralandı. 

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor. 


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