Türkiye Polis, swinger (eş değiştirme) ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Polis, swinger (eş değiştirme) ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Türkiye

Polis, swinger (eş değiştirme) ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Afyonkarahisar polisi, sosyal medya üzerinden 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı.

29 Kasım 2020, Pazar 19:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, bir sosyal medya platformu üzerinden 'eş değiştirme(swinger)' ilanı verilmesi ve “Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz” paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR (İHA)


İlgili Haberler
Su tesisatçısı, swinger partisine katılan çiftleri dolandırmışÇökertilen swinger çetesinin mesajları ortaya çıktı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
I. Mahmud Çeşmesi tartışması
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dünya İstanbul’u bir de böyle görsün
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstiklal Caddesi'nde manzara değişmedi!