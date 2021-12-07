Yunanistan'dan Edirne'ye gelen Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan bir polis ve kız arkadaşı, askeri yasak bölgede yakalandı. İşte son dakika haberi...









Yunanistan'dan Edirne'ye kız arkadaşı ile birlikte turistik amaçlı gelen ve Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı belirtilen Valasoudis Manolis, askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

YASAK BÖLGE GİRDİLER, JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde görevli polis memuru Valasoudis Manolis ve ismi açıklanmayan kız arkadaşı turistik amaçla Edirne'ye geldi. Özel otomobili ile gezen çiftin, sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldükleri bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda soruşturmaları yürütülen polis memuru ve kız arkadaşı Edirne'de adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki soruşturmaların ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Manolis ve Aohna, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İkilinin üzerinde bulunan ve el konulan cep telefonları ile diğer materyallerin incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

"NAVİZGASYONU TAKİP EDERKEN ASKERLER DURDURDU"

Yunan polis memuru Manolis'in ifadesinde İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirterek, kız arkadaşı ile birlikte Edirne'de kent merkezine gelerek alış veriş yaptıklarını söyledi.

Alış verişin ardından dönüşe geçtikleri ve cep telefonundaki navigasyona İpsala yazdığını anlatan Manolis, önüne iki yol çıktığını ve kısa yolu tercih edince askerlerin durdurduğunu belirterek, "Navigasyon güzergahını takip ederken, sınıra yakın bir yerde askerler bizi durdurdu, pasaportlarımıza el koyarak, bizi jandarmaya götürdüler. Biz alışverişe gelmiştik. Başka bir amacımız yok' dediği öğrenildi.

Yunan polis memuru ve kız arkadaşı serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan'ın Edirne Başkonsolosluğu görevlileri ile birlikte adliyeden ayrıldı



