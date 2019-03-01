Polis ve şüpheliler arasında çatışma!

İstanbul Tuzla'da "dur" ihtarına uymayan ve araçlarıyla kaçan şüphelileri polis, lastiklerine ateş açarak durdurdu

01 Mart 2019, Cuma 10:07 Son Güncelleme:
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Polis ve şüpheliler arasında çatışma!

Tuzla'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaçmaya başladı. Polisin uzun süren kovalamacanın ardından şüpheliler Ümraniye'ye vardığında havaya ateş açmaya başladı. 

Polis şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için Muhterem Sokak üzerinde aracın lastiklerine ateş etti. Kaldırıma çarpan araçtaki bir şüpheli yaralandı. Minibüsteki diğer 7 kişi gözaltına alındı. 



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