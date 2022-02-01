Türkiye Polis yolcudan şüphelendi! Uyuşturucu madde çıktı!

Polis yolcudan şüphelendi! Uyuşturucu madde çıktı!

Türkiye

Polis yolcudan şüphelendi! Uyuşturucu madde çıktı!

İstanbul Havalimanı'ndan İran'a gitmek isteyen İranlı yolcu polisin dikkatini çekti. Yolcunun üst aramasında tişörtüne gizlediği kokain ele geçirildi.

01 Şubat 2022, Salı 11:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'a gitmek için havalimanına gelen İran uyruklu Farshıd S.'den şüphelendi. Pasaport kontrolü yapılan yolcu, daha sonra üst araması için karakola götürüldü.



Burada İranlı yolcunun kazağı çıkarıldı. Yolcudan kazağının altına giydiği tişörtünü de çıkarması istendi. Farshıd S.'nin tişörtünü inceleyen polis küçük gözler halinde zulalanmış 15 parça şeffaf naylonlara sarılı 151.44 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan İranlı Farshıd S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İranlı Farshıd S.'nin üzerinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi.

DHA


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