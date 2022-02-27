Türkiye Polise direnen arkadaşının ağzını 'Sus, bir sus' diyerek kapattı

Polise direnen arkadaşının ağzını 'Sus, bir sus' diyerek kapattı

Türkiye

Polise direnen arkadaşının ağzını 'Sus, bir sus' diyerek kapattı

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Kasım Ö. (48) ile arkadaşı Mustafa C. (43), 5 kilometrelik takiple yakalandı. Kelepçe takılan Mustafa C. polise tepki gösterince arkadaşı Kasım Ö.’nün ağzını "Sus, bir sus" diyerek kapatmaya çalıştı.

27 Şubat 2022, Pazar 13:18 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda. Polis ekipleri, şüphelendikleri 07 CPU 98 plakalı otomobili durdurmak istedi ncak araç içindekiler uyarıya aldırmayarak kaçtı.


Otomobil, 5 kilometre ilerideki Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak'ta motorize polis ekiplerince durduruldu. Ekipler, sürücü Kasım Ö. ile arkadaşı Mustafa C.’yi otomobilden indirerek kelepçeledi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekiplerin kelepçe taktığı Mustafa C., motorize polis ekiplerine bağırmaya başladı. Bu sırada Kasım Ö., arkadaşının ağzını kapatmaya çalışarak "Sus, bir sus. Sus lan" dedi. Ekipler ayrıca otomobil arama yaptı. Gelen trafik polisleri de alkol muayenesi yaptı. Kasım Ö.'nün 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kasım Ö.'ye 'alkollü araç kullanma', 'dur ikazına uymama' ve 'trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından işlem yapılırken, yaklaşık 6 bin TL de ceza uygulandı. Trafik polisleri otomobili çekici ile parka çekti.

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