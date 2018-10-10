TBMM Başkanlığı'na sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolislere gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları halinde "komiser yardımcısı" olabilmeleri imkanı getirilecek.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda yapılan değişikliklerde, genel kolluk personelinin yetki ve özlük haklarından, trafik güvenliğini artırıcı tedbirlere, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki tedbirlerden çocukların korunmasına yönelik ek önlemlere, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştırmadan güvenlik ve kamu yararı gözetilen çeşitli başlıklarda toplam 17 kanunda 47 maddede değişiklik ve ilçe kurulmasına dair 1 yeni kanun maddesi teklif ediliyor

İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda yapılan değişikliklerde, 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolislere yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları halinde "komiser yardımcısı" olabilmeleri imkanı sağlanacak.

Polis memurluğundan başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna geçişi düzenleyen madde kaldırılarak başpolis alımı sonlandırılacak.

Komiser yardımcısı olamayıp, başpolis olarak kalanlarla ilgili idari düzenleme yapılarak bu personelin "amir" pozisyonlarında görev yapmaları sağlanacak.

SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINI SAĞLAYANLARA ÖDÜL

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla kanun kapsamındaki suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara ödül verilmesi imkanı getirilecek. Mevcut düzenlemede, suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü veriliyordu.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında soruşturma ve operasyon sürecinin yakalama dışındaki diğer aşamalarında da yer alan personelin ödüllendirilebilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

Düzenlemeyle, yapılan soruşturmalarda iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanlar da ikramiye alabilecek.

Mevcut düzenlemede, el koyma ikramiyesine ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılanlar ödüllendiriliyordu.

GÜVENLİK KORUCULARININ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜRÜLDÜ

Güvenlik korucularının gençleştirilmesi kapsamında emeklilikle ilgili düzenleme öngörülüyor. Düzenlemeyle 49 yaşını dolduranların 6 ay içerisinde ilişiği kesilecek. İlişiği kesilenlerin yerine aynı yerleşim birimde görev yapmak üzere öncelikle ve sırasıyla varsa 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla çocuklardan birisi, yoksa kardeşlerinden birisi güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilecek.

44-50 yaş aralığında olanlara istekleri üzerine 15 yılı doldurmaları şartıyla emeklilik hakkı verilecek. Sosyal güvenlik ve tazminata ilişkin diğer hususlar düzenlenecek. Mevcut düzenlemede, güvenlik korucuları 55 yaşına kadar çalışabiliyordu.

UZMAN JANDARMALARIN ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ YAŞI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Düzenlemeyle uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 31'den 35'e çıkarılıyor. Böylelikle kendileriyle aynı statüdeki uzman erbaşlarla eşit hakka sahip olmaları sağlanması öngörülüyor. Genel Kolluk Disiplin Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, şapkasız göreve çıkan, kılık kıyafetine özen göstermeyen, uyuşturucu madde ile mücadele etmesi gerekirken özendiren, yasal olmayan müşterek bahis oynayan, fuhşa karışan veya bilerek bu kişilerle irtibatlı olan personele yönelik disiplin cezaları getirildi ve ağırlaştırıldı.

'DERECİK' İLÇE OLACAK

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden hızlı gelişme gösteren Türkiye'de, kamu hizmetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesi, hizmetlerin vatandaşlara daha etkin ulaştırılabilmesi, ekonomik ve sosyal sebeplerle emniyet ve asayiş hizmetlerini daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan "Derecik" beldesi ilçe olacak.

Türkiye'de ikamet etmeyen yabancıların işlemlerinin e-Devlet üzerinden takibi için ilgililere yabancı kimlik numarası (YKN) verilecek. Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara Türkiye'ye gelmeden kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden yürütebilmeleri için YKN alma imkanı getirilecek.Düzenlemeyle, Ticaret Bakanlığının Türkiye'de ikamet etmeyen yabancıların ticari faaliyetlerinde kolaylık sağlamak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara taşınmaz satımında işlerin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Mevcut düzenlemede, YKN sadece Türkiye'de ikamet eden yabancılara veriliyordu.

ADIYAMANLI AFETZEDELERE 'DEPREM' YARDIMI

Adıyaman merkez, Samsat, Kahta ilçeleri ve çevresinde 24 Nisan'da meydana gelen deprem afetleri nedeniyle konut, ahır ve iş yerleri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelere 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre yardım yapılabilmesi için düzenleme öngörülüyor. Maksimum 477 konut için yaklaşık olarak 143 Milyon Türk Lirası verilecek.



