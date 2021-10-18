Türkiye Polisi aracıyla metrelerce sürükleyen eski CHP'li isim yakalandı!

Polisi aracıyla metrelerce sürükleyen eski CHP'li isim yakalandı!

Türkiye

Polisi aracıyla metrelerce sürükleyen eski CHP'li isim yakalandı!

İzmit’te, denetim için durdurulduğu sırada aniden hareket edince, cama tutunan trafik polisini sürükleyerek yaralanmasına neden olan, bir dönem CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Bülent Sadıkoğlu yakalandı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
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İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda geçen perşembe günü denetim yapan trafik ekipleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü aniden gaza basınca açık olan cama tutunan polis memuru Bedir Yıldız (25) sürüklenip yaralandı. Denetim noktasından kaçan sürücünün aracı, 4 kilometre uzaklıkta, Vezirçiftliği Mahallesi Kafkas Sokak’ta bulundu.


CHP’de bir dönem il gençlik kolları başkan yardımcılığı yapan Bülent Sadıkoğlu’na ait olduğu belirlenen aracın, İstanbul Anadolu 21'inci İcra Dairesi'nden hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek trafik polislerince durdurulduğu ve bu nedenle Sadıkoğlu’nun kaçtığı belirtildi. Omzunda kırık olan polis memuru Bedir Yıldız, Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bedir Yıldız'ın, iyileşmesiyle görevine döneceği belirtildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olayın ardından kaçan Bülent Sadıkoğlu’nun yakalandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA


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