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Polisi arayıp itiraf etti: Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Doğancı köyünde boşanma aşamasında olduğu eşi Nigar Tevfik Erhalk’ı öldüren İbrahim Erhalk'ın ses kaydı mahkemede dinletildi. Kayıtta Erhalk’ın, "Hanımı av tüfeğiyle vurdum. Eşim büyük ihtimalle öldü" dediği duyuldu

02 Mart 2019, Cumartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Polisi arayıp itiraf etti: Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü

Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol dava ile ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi.

Mahkemede, Erhalk’ın eşini öldürdükten sonra 155’i aramasıyla ilgili ses kaydı dinletildi. Mahkeme salonunda dinletilen kayıtta Erhalk’ın, "Hanımı av tüfeğiyle vurdum. Eşim büyük ihtimalle öldü" dediği duyuldu.

Mahkemede konuşan Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol, "3 çocuk sahibi çift İngiltere'de yaşıyordu. Tatil için zaman zaman Kıbrıs'a geliyorlardı. Doğancı'daki evlerinde kalıyorlardı. Sanık (İbrahim Erhalk) ifadesinde eşinin başka erkeklerle yazıştığını duyduğunu beyan etti. Sanık, eşi ile kavga ederken kasadan tüfeği aldı, kendisine sopayla karşılık veren eşini öldürdü" dedi.

Mahkeme başkanı Başkan Fadıl Aksun, davayı 6 Mart'a erteledi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)

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