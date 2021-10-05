Türkiye Polisi gören maskesiz kişi yüzünü şapka ile kapattı

Polisi gören maskesiz kişi yüzünü şapka ile kapattı

Türkiye

Polisi gören maskesiz kişi yüzünü şapka ile kapattı

Bolu'da, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz kişi, yüzünü şapkayla gizlemeye çalıştı. Ekiplerin uyardığı kişi elindeki maskesini takarak uzaklaştı.

05 Ekim 2021, Salı 17:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs vakalarının son günlerde arttığı Bolu’da, polis ekipleri kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde denetim yaptı. Ekipler, Maske takmayan ve kurallara uymayan kişilere uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında maskesini elinde taşıyan bir kişi, polis ekiplerini görünce önce yüzünü şapkayla gizleyerek kaçmaya çalıştı.

Polisin kendisini fark ettiğini anlayan bu kişi, yapılan uyarıyla maskesini taktı. Kentte maske takmayanlara yönelik uyarıların devam edeceği öğrenildi.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yeni siyaset
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Spor denince sadece futbol akla geliyordu
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Matilda Etkisi ve Özlem Türeci
Oral Çalışlar
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak