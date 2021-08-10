Türkiye Polisi turist sandı! Taksici Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi

Polisi turist sandı! Taksici Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi

Türkiye

Polisi turist sandı! Taksici Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi

Arap turist gibi davranan sivil polis ekipleri taksilere binerek kural ihlallerini tespit etti kameraya çekti. Ekipleri turist sanan bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi.

10 Ağustos 2021, Salı 14:36 Son Güncelleme:
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İstanbul'daki öğlen saatlerinde Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin çok olduğu noktalarda taksi denetimi yaptı. Sivil Trafik Ekipleri'ne bağlı 2 personel taksilerin yanına giderek Arap turist gibi davrandı. Taksiciler, turist zannettikleri sivil ekiplerle ücret pazarlığının ardından polisleri araca aldı. Emniyet kemeri takmamak, araç içinde tütün mamulleri, taksimetre açmamak gibi kural ihlallerini tespit eden, sivil ekipler kimliklerini göstererek taksicileri denetim noktalarında durdurdu. Yapılan ihlallere göre cezai işlem uygulandı. Eminönü'ndeki denetimde bir taksicinin ehliyetine art arda kural ihlali yaptığı için el konuldu. Aracı trafikten men edildi. 

Polisin verdiği bilgiye göre, Eminönü'nden Taksim'e 90 lira istediği için de taksiciye cezai işlem uygulandı. Beyoğlu'ndaki denetimdeyse bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi. Usulsüz fiyat pazarlığı yapan, yolcu seçen, taksimetre açmayan, emniyet kemeri takmayan taksi sürücülerine değişen miktarlarda para cezası kesildi. Beyoğlu'nda 2 taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

"ARAPÇA BİLMEDİĞİM İÇİN 50 LİRA DEDİM"

Taksimetre açmamak, araç içinde tütün mamulü kullanmaktan kendisine cezai işlem uygulanan "Abiler geldi, Arapça konuştular ben de anlamadığım için Taksim'e 50 lira dedim, taksimetre açmadım. Başkaları 50 Euro,100 Euro istiyorlar" dedi.

DHA

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