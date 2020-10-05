Türkiye Polisin baskın yaptığı evde akıllara durgunluk veren görüntü

Polisin baskın yaptığı evde akıllara durgunluk veren görüntü

Türkiye

Polisin baskın yaptığı evde akıllara durgunluk veren görüntü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polisin baskın yaptığı evde tam 42 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 11:49 Son Güncelleme:
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Şahısları barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı 

3 kişi hakkında, "Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile soruşturma başlatıldı. 42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.

İşte görüntüler;

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