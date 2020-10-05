Polisin baskın yaptığı evde akıllara durgunluk veren görüntü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polisin baskın yaptığı evde tam 42 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
05 Ekim 2020, Pazartesi 11:49 Son Güncelleme:
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Şahısları barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı.
Soruşturma başlatıldı
3 kişi hakkında, "Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile soruşturma başlatıldı. 42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.
İşte görüntüler;
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