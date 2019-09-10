Polisin dur ihtarına uymayan rapçi öldürüldü

Amerika'nın Minneapolis şehrinde otomobiliyle seyir halinde olan rap sanatçısı Brian J. Quinones, kırmızı ışıkta geçti.

Polis anons yaparak arabasını kenara çekmesini söyledi. Quinones, polislerden kaçınca kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca esnasında Brian, sosyal medyada bu anları canlı yayınladı.

BIÇAKLA POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kaçamayacağını anlayan rapçi, arabasını durdurarak elinde bıçakla indi.

Polis bıçağı bırakması konusunda uyardı. Uyarılara uymayan Brian’a polis 5 el ateş etti.

Brian olay yerinde hayatını kaybetti. Ve kamera da o anlarda hala açıktı.



