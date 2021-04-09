Türkiye Polisin eline bıraktığı mektupta yazanlar duygulandırdı

Polisin eline bıraktığı mektupta yazanlar duygulandırdı

Türkiye

Polisin eline bıraktığı mektupta yazanlar duygulandırdı

Mersin'de bir anne 9 yaşındaki oğlu Mustafa Düzgün'ün yazdığı mektubu yaya geçitlerinde denetim yapan polise verince duygusal anlar yaşandı.

09 Nisan 2021, Cuma 16:00 Son Güncelleme:
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Mersin'de ilkokul öğrencisi Mustafa Düzgün'ün (9) annesiyle gönderdiği mektup, yaya geçitlerinde denetim yapan polis memurlarını duygusal anlar yaşattı.



Minik Mustafa'dan, polislere duygulandıran mektup

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi Özgür Çocuk Parkı kavşağında yaya geçitlerinde denetim yaptığı sırada yanlarına gelen bir kadın, oğlu Mustafa Düzgün'ün Polis Haftası dolayısıyla yazdığı mektubu verdi. Zarfında "Şehitlerden selam geldi savaşan tüm sağlara" yazılı mektubu açan ekipler, "Polis ağabeylerim. Biz zarar görmeyelim diye soğukta nöbet tutuyorsunuz, bazen de aç kalıyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum ve üzülüyorum çünkü yaralanıyorsunuz. Sevgilerimle başarılar dilerim. İyiler kazanır. Siz olmasanız biz ne yapardık" yazısıyla karşılaşınca duygusal anlar yaşadı.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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