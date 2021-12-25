Türkiye Polisin hızlı müdahalesi 3 kişilik aileyi hayatı döndürdü

Polisin hızlı müdahalesi 3 kişilik aileyi hayatı döndürdü

Türkiye

Polisin hızlı müdahalesi 3 kişilik aileyi hayatı döndürdü

Afyonkarahisar’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi polis tarafından kurtarıldı. Polis ekiplerinin pencereyi kırarak girdikleri evde baygın haldeki 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

25 Aralık 2021, Cumartesi 00:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, kent merkezi Yeşilyurt Mahallesi 1760 Sokak’taki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ısınmak için kömür sobasını yakan Ünlü ailesinden bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve giremeyince bu defa polisten yardım istedi.

Bunun üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeyi beklemeden evin pençesinin camını kırarak içeri girdi. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri anne Zeliha, baba Yaşar ve çocukları Galip Ünlü’yü bir oda da baygın şekilde buldu. Polis ekipleri ilk iş olarak evdeki bütün kapı ve pencereleri açarak evi havalandırdı.



Ardından sağlık ekipleri şahısları ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi bir aileye ölümden döndürürken, hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise sobayı balkona çıkararak herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Bu sergiyi kaçırmayın
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Süpermiş
Rauf Tamer
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lisede feci olay! Daha önce arkadaşlarına söylemiş, ciddiye almamışlar