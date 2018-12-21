Polisin şehit olduğu kazada tutuklanan sürücü: Hatırlamıyorum

8 Aralık’ta düşme vakası için olay yerine giden polis memuru Yaşar Orman’ın (37) yönetimindeki Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekibin içerisinde bulunduğu minibüse Muhammet Ali T. yönetimindeki otomobil çarptı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Kazanın şiddetiyle minibüsün devrilmesi sonucu, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. ve beraberindeki Muazzez Y. ise yaralandı.

ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ TEKE

Yaralı polis memurları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, diğer araç sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu tedavileri için Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede alınan kan örneğinde Muhammet Ali T.’nin 2.70 promil, Muazzez Y.’nin ise 2.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralı iki polis ve Muazzez Y. tedavilerinin ardından farklı zamanlarda taburcu oldu.

HİÇ FREN YAPMADI

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelememede kontrollü geçişin olduğu kavşakta geçiş hakkının ekip aracının geldiği yöne ait olduğu, Muhammet Ali T.’nin kullandığı otomobilin hiç fren yapmadığı ve 135 kilometre hızla ekip aracına çarptığı tespit edildi.

KAZA ANINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Ayrıca sürücü Muhammet Ali T.’nin asli kusurlu olduğu belirlendi. Muhammet Ali T., yapılan tedavinin ardından bugün taburcu oldu.

MUHAMMET ALİ T.

İfadesinde kaza anının hatırlamadığını ileri süren Muhammet Ali T., çıkarıldığı 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından ’taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan tutuklandı.