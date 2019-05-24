  • Haberler
  • Dünya
  • Polisle 'like' pazarlığı... '15 bin beğeni alırsam teslim olacağım'

Polisle 'like' pazarlığı... '15 bin beğeni alırsam teslim olacağım'

Dünya, sonunda suçluyla polisin ‘like’ pazarlığı yaptığına da şahit oldu. Bu duruma uzmanlar “Kanunlar oyuncak ediliyor” diyerek tepki gösterdi

24 Mayıs 2019, Cuma 18:39
A A
Polisle 'like' pazarlığı... '15 bin beğeni alırsam teslim olacağım'

ABD’nin Torrington kentinde polis, Jose Simms (29) isimli bir adam hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. 

Huzur bozmak, bir çocuğun hayatını riske atmak gibi suçlamalardan aranan Simms, polisle Facebook üzerinden iletişime geçti.

Polisin resmi Facebook sayfasındaki ilanında 15 bin beğeni (like) aldığı takdirde teslim olacağını taahhüt etti. 

22 BİNİ GEÇTİ, TESLİM OLLMADI

Beğeni sayısı 22 bini geçmesine rağmen Simms hala teslim olmadı. Bu pişkin pazarlık tartışma yarattı. 

Adli etik uzmanlarına göre; bu durum, kanunları çiğnemeyi oyuna dönüştürme tehlikesi yaratıyor.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...