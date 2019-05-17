Polisler görünce şoke oldu! Köpek koku almasın diye...
Van'da şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Aramalarda narkotik köpeğinin koku almaması için eroinin üzerinin soğanla kapatılması da dikkat çekti
Van'da polis, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’ndeki uygulama noktasında şüpheli gördükleri minibüsü durdurdu.
Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramalarda, yakıt deposuna gizlenmiş 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.
Köpeğin koku almaması için eroinin üzerinin soğanla kapatıldığı görülürken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)