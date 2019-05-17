Polisler görünce şoke oldu! Köpek koku almasın diye...

Polisler görünce şoke oldu! Köpek koku almasın diye... Van'da şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Aramalarda narkotik köpeğinin koku almaması için eroinin üzerinin soğanla kapatılması da dikkat çekti