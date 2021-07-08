Türkiye Polisler ikna etmeye çalıştı! Sulama kanalında acı olay, bir anda kayboldu...

Polisler ikna etmeye çalıştı! Sulama kanalında acı olay, bir anda kayboldu...

Türkiye

Polisler ikna etmeye çalıştı! Sulama kanalında acı olay, bir anda kayboldu...

Şanlıurfa'da sulama kanalına girmek isteyen alkollü Halil Söylemez'i kız arkadaşının polisten yardım istemesi üzerine bölgeye gelen ekipler ikan etmeye çalıştı. İkan çalışmaları sırasında ayağı kayıp suya düşen Söylemez için arma çalışmaları başlatıldı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 14:47 Son Güncelleme:
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Halil Söylemez (23), sabah saatlerinde kız arkadaşı M.B. ile birlikte Karşıyaka Mahallesi’nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalının kıyısına geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Söylemez serinlemek için kanala girmek isteyince, kız arkadaşı engel olmak istedi. Genç kız Halil Söylemez’i ikna edemeyince polisten yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna etmeye çalıştığı Halil Söylemez, ayağının kayması sonucu suya düştü. Suda çırpınan Söylemez, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çağırılan dalgıç polisler, arama çalışması başlatırken, DSİ görevlileri de kanala verilen suyu kesti.

Olayı haber alıp bölgeye gelen Halil Söylemez’in yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Halil Söylemez’i arama çalışmaları sürüyor.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL -DHA

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