Polislerden kaçmak için ikinci kattan atlayınca yaralandı Iğdır'da polis, ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Biri İzmir’de olmak üzere toplam 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, kaçmak isteyen bir şüpheli ikinci kattan atladı