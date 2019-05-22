Polislere çarparak yaralayan sürücü vurularak durduruldu

Olay Çorlu’da Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta 15 Mayıs tarihinde İstanbul Kadıköy’e eşini silahla yaralayarak kaçan ve olayın ardından aranan O.Ç. adlı şüphelinin Hıdırağa Mahallesi’nde olduğunu tespit eden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde görevli polis memurları H.Y. ve S.K. takviye polis ekiplerinin de yardımıyla mahalleye giderek O.Ç. adlı şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobilin etrafını çevirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

EVİN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Bu sırada E.H. idaresindeki 34 GY 1721 plakalı otomobil polis otolarından birine çarptı. Polisin dur ikazında bulunduğu sürücü E.H., ikaza uymayarak kaçmaya çalışınca O.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına alan polis memurları H.Y.ve S.K’ye çarparak kaçmaya devam etti. Bu sırada bölgede bulunan diğer polis ekiplerinin dahil olduğu kovalamaca sırasında E.H. adlı sürücü vurularak etkisiz hale getirildi. Bir evin duvarına da çarparak duran otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer yandan E.H.'nin çarptığı H.Y. ve S.K. isimli sivil polisler kol, bacak ve kalçalarında bulunan kırıklar nedeniyle olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı olarak Çorlu devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇEVİK KUVVET GÖNDERİLDİ

Olay sonrası mahalleye çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi ile çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

O.Ç. adlı aranan şüphelinin de gözaltına alındığı olayda yaralanan polis memurlarının tedavileri sürerken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma da sürdürülüyor.

İHA