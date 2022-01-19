Türkiye Polisleri görünce dondu kaldı! 'Yolun sonuna geldik'

Polisleri görünce dondu kaldı! 'Yolun sonuna geldik'

Türkiye

Polisleri görünce dondu kaldı! 'Yolun sonuna geldik'

Yakın akrabayı kasten öldürme suçundan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi Antalya’da yakalandı. Şahsın polis ekiplerini karşısında görünce, “Yolun sonuna geldik” dediği öğrenildi.

19 Ocak 2022, Çarşamba 23:10 Son Güncelleme:
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Tarsus İlamat ve İnfaz Masasınca yakın akrabayı kasten öldürme suçundan 45 yıl hapis cezası ile aranan H.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın polisleri karşısında görünce, “Yolun sonuna geldik” dediği öğrenildi.

ANTALYA (İHA)

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