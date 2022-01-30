Polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 10 yaralı!
İstanbul'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 2'si ağır olmak üzere 10 polis memuru yaralandı.
30 Ocak 2022, Pazar 09:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul'da bulunan Çatalca - Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 10 polis memuru yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Oğuzhan UYSAL - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN