Polislik (POMEM) KPSS puanı, günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. KPSS sonuçlarında yer alan puan türleri, POMEM gibi birçok kurumda değişiklik gösteriyor. Polis olma hayali kuran pek çok kişi de yoğun şekilde, “Polislik 2021 KPSS puanı kaç?” ve “Polislik hangi puan türünden, kaç puanla alım yapıyor?” araştırması yapıyor…

POLİSLİK HANGİ PUAN TÜRÜNDEN, KAÇ PUANLA ALIM YAPIYOR?

2021 Polislik başvurusunda bulunacak adayların önlisas mezunlarının P93 puan türü, lisans mezunlarının ise P3 puan türünden alacağı puanlar değerlendirmeye alınacak.

POLİSLİK 2021 KPSS PUANI KAÇ?

Polislik (POMEM) alımları için İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği sınavda, önlisans mezunları ise P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde KPSS'de Lisans mezunlarının ise P3 puan türünden (60,00), puan almış olması gerekiyor.

P3 KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.