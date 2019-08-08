Polislik için başvuru başladı
Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı polis meslek yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250’si kadın, 2 bin 500 öğrenci alımı için başvurular başladı.
Polis memuru adaylığı için 5 Ağustos’ta başlayan ön başvurular, 19 Ağustos’a kadar ‘http://www.pa.edu.tr’ adresinden e-Devlet şifresiyle yapılabilecek.
250 PUAN VE ÜZERİ
ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yetenek Testi (TYT) puan türünden en az 250 ham taban puan almış olan adaylar, başvuru ücretini yatırdıktan sonra başvurabilecek. Ön başvurusunu tamamlayan adaylar, belirlenen tarihlerde sırasıyla ön sağlık kontrolü ile fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakata katılacak.