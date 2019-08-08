Polislik için başvuru başladı

Polis memuru adaylığı için 5 Ağustos’ta başlayan ön başvurular, 19 Ağustos’a kadar ‘http://www.pa.edu.tr’ adresinden e-Devlet şifresiyle yapılabilecek.

250 PUAN VE ÜZERİ

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yetenek Testi (TYT) puan türünden en az 250 ham taban puan almış olan adaylar, başvuru ücretini yatırdıktan sonra başvurabilecek. Ön başvurusunu tamamlayan adaylar, belirlenen tarihlerde sırasıyla ön sağlık kontrolü ile fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakata katılacak.