Türkiye Polisten fuhuş operasyonu! Detaylar mide bulandırdı

Polisten fuhuş operasyonu! Detaylar mide bulandırdı

Türkiye

Polisten fuhuş operasyonu! Detaylar mide bulandırdı

Karaman'da yaşları 16 ile 18 arasında olan kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları belirlenen ve 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alınan çete üyelerine yapılan baskında 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Çete üyeleri arasındaki kadınların da para karşılığı erkeklerle birlikte olduğu ortaya çıktı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 00:35 Son Güncelleme:
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir şebekenin kentte 18 yaşından küçük kızlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yaklaşık 150 kişinin bilgisine başvurdu. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 10'un üzerindeki kız çocuğunu, düğün ve asker eğlencelerine götürüp orada anlaştıkları erkeklerle bağ evi ve apart dairelerde fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Polis, şebeke içinde evli kadınların da yine para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini saptadı.

Sürdürülen çalışmaların ardından bugün harekete geçen polis ekipleri daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke lideri oldukları öne sürülen P.A. ve A.Ş. ile A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Muammer ŞEN/KARAMAN(DHA)

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