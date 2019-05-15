Polisten kaçmak isteyen hırsız 3. kattan düştü Manisa’da devriye gezen polisler, atıl durumdaki binadan hırsızlık yapmak istedikleri iddia edilen zanlıların peşine düşünce kaçmaya çalışan şahıslardan biri 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Diğer iki zanlı da kovalamaca sonucu yakalandı