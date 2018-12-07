Polisten polise operasyon: 'Rüşvet' gözaltısı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde görevli polis memurları G.Y. (44) ve M.D. (45) 1 Kasım’da haklarında 8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. ve G.Ç’yi gözaltına aldı. İddiaya göre, 2 polis, aldıkları rüşvet karşılığında 2 kardeşi serbest bıraktı. Aynı polis memurları 19 Kasım’da 2 kardeşi Bakırköy’de bir otelde tekrar gözaltına aldı. Polisler, 2 kardeşten yine yüklü miktarda rüşvet alarak serbest bıraktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, gelen ihbar üzerine 2 polisle ilgili araştırma başlattı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri 2 polisin banka hesap hareketlerini inceledi. Hesap incelemesinde 2 polisin hesaplarında kaynağı belli olmayan büyük oranda para artışı tespit edildi. Yapılan teknik araştırmada, 2 polisin 2 kardeşten rüşvet aldıkları ve aldıkları rüşvet karşılığında 2 kardeşi 2 kez serbest bıraktıkları anlaşıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 2 polis hakkında gözaltı kararı verdi. Araştırmayı yürüten Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı binada bir alt katta bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne inerek polisler G.Y ve M.D’yi gözaltına aldı.

2 polisi gözaltına alan Gasp Büro Amirliği ekipleri, polislerin serbest bıraktığı 2 kardeşle birlikte 3 kişiyi aradığı bildirildi.

Hürriyet