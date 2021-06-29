Moda Polo tişört giymenin püf noktaları

Polo tişört giymenin püf noktaları

Moda

Polo tişört giymenin püf noktaları

Polo tişörtleri her ne kadar orta yaşlı insanların üzerinde görmeye alışsak da son yıllarda genç kadın ve erkeklerin de favori parçası haline geldi. Polo model bir tişörtü nasıl giyeceğimizi biliyor muyuz? Polo tişörtlerinizi sıra dışı bir şekilde giymenizi sağlayacak püf noktalarını derledik...

29 Haziran 2021, Salı 15:04 Son Güncelleme:
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Polo model tişörtler artık klasikleşen bir parça haline geldi. Son yıllarda genç kadın ve erkeklerin de gözdesi olan polo tişörtler, doğru kombinlendiği zaman kusursuz bir görünüm elde edebilmenizi sağlıyor. Polo tişörtünüzü nasıl ve hangi parçalarla kombinleyeceğinize dair kafanızda soru işaretleri varsa, işte size birkaç ipucu...

OVERSİZE DENİM

Yazın vazgeçilmezi olan oversize denim pantolonlar ile polo tişörtünüzü kombinlediğinizde, daha uzun görünmenizi sağlayan bir illüzyon yaratabilirsiniz.

BLAZER CEKET

Klasik bir model olan polo tişörtünüzü blazer bir cekete daha şık hale getirebilirsiniz. Üstelik bu tarzı hem günlük hem de iş için kullanabilirsiniz. Gri bir cekete kiremit rengi polo tişört son derece yakışacaktır. Bu kombini beyaz sneaker ile tamamlayabilirsiniz.

YAKANIZI İLİKLEYEMEYİN

Polo tişörtlerin imzası olan yaka düğmelerini iliklemek, görünümünüzü sabote edebilir. Amaç rahat bir görünüm sunmak olduğu için yaka düğmelerini açık bırakmak doğru tercih olacaktır. 

KOT ŞORT

Rengarenk polo tişörtler, kot şortlarla kombinlenebilir. Böylece yaz ve plaj tarzınızı en iyi şekilde göstermiş olursunuz. Sandalet ya da sneakers ile görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Sarı, mint ya da pembe polo tişörtler bu görünüm için ideal renkler olabilir.

TON SÜR TON

Polo tişörtünüzü bir ton koyu ya da açığı etek, pantolon ya da şortla kombinlediğinizde tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.


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