POSTA.COM.TR - Brexit'in ardından Avrupa'da sular durulmuyor. Hakkında 'Polexit' iddialarını bulunan Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ni kendilerine şantaj yapmak ile suçladı.

'ŞANTAJ BİR ÇÖZÜM DEĞİL'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı konuşmasında, Polonya'nın Avrupa Birliği'nin değerlerinin küçümsemesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Bunun üzerine kürsüye çıkan Morawiecki, von der Leyen'in 'tehdit dili'ni kabul etmediğini ve AB'nin çizgiyi aştığını söyleyerek şantajın diplomatik bir yöntem olmadığını ifade etti.





POLEXIT İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan hakkında İngiltere'nin Brexit'ine benzer bir şekilde 'Polexit' ile birlikte AB'den çıkacağı ile ilgili iddialar bulunan Polonya'da Başbakan Morawiecki, ülkesinin AB'den çıkmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, "Polexit' ile ilgili yalan yanlış bilgiler yaymamalıyız" ifadelerini kullandı.