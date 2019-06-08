Polonya'da gökdelende yangın

Polonya'da dün bir gökdelenin üst katlarında sürmekte olan inşaat alanında yangın çıktı. Yangının, inşaatta kullanılan tahtaların tutuşması sonrası çıktığı ve hızlıca yayıldığı belirtildi.

08 Haziran 2019, Cumartesi 12:44
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Polonya'da gökdelende yangın

Yangın, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan bir gökdelenin üst katlarında gece saatlerinde çıktı.

Yerel medya, yangının, gökdelenin 23, 24, 25 ve 26'ncı katlarına yayıldığını; 120 itfaiye personelinin yangına müdahale ederek kontrol altına aldığını duyurdu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığı belirtilirken; itfaiye ekiplerinin, gökdelenin üst katında yapılan inşaatta kullanılan tahtaların yanması sonucu yangın çıktığı ihtimali üzerinde durdukları belirtildi.

DHA

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