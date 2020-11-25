Dünya Polonya'daki vizon çiftliğinde corona virüs tespit edildi

Polonya'daki vizon çiftliğinde corona virüs tespit edildi

Dünya

Polonya'daki vizon çiftliğinde corona virüs tespit edildi

Polonya'daki bir çiftlikte 8 vizonda corona virüs tespit edildi. Ülke çapındaki çiftliklerden alınan numuneler üzerindeki çalışmalar sürüyor.

25 Kasım 2020, Çarşamba 00:09 Son Güncelleme:
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Birçok ülkede vizon çiftliklerinde Covid-19’a rastlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde Polonya Tarım Bakanlığı ülkedeki çiftliklerde test yapılmasını kararlaştırmıştı. Bu kapsamda yurt çapında 4 bölgede faaliyet gösteren 18 çiftlikten örnekler alınmıştı. Gdansk Tıp Üniversitesi Denizcilik ve Tropikal Tıp Enstitüsü ile Gdansk Üniversitesi Üniversitelerarası Biyoteknoloji Fakültesi'nden bir grup bilim adamı tarafından gerçekleştirilen testler neticesinde, Pomeranya bölgesindeki bir vizon çiftliğinden alınan 91 örnekten 8'inde corona virüs tespit edildiği belirtildi.

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Gdansk Tıp Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Polonyalı bilim adamlarının söz konusu patojenin vizonlara nereden bulaştığına ilişkin incelemelerinin sürdüğü ifade edildi.

Ülkede ilk kez vizonlarda corona virüs tespit edildi

Corona virüs tespit edilen çiftliğin ismi ve diğer 17 çiftlikten alınan numunelerin sonucu ise henüz açıklanmadı. Polonya'da ilk kez vizonlarda corona virüs tespit edilirken, diğer ülkelerdeki gibi bir itlaf kararı henüz alınmadı.

Hollanda, Yunanistan, Danimarka ve Fransa'daki vizon çiftliklerinde mutasyona uğramış corona virüs tespit edilmiş, şimdiye kadar Hollanda'da 1,5 milyon, Danimarka'da ise 2 milyona yakın vizon itlaf edilmişti. En büyük vizon yetiştiricileri arasında bulunan Polonya'daki 354 çiftlikte 6 milyon vizon olduğu tahmin ediliyor.

VARŞOVA (İHA)


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