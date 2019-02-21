POMEM 23. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

POMEM 23. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce polis adayı bu soruya cevap arıyor. Bilindiği üzere mülakat yerleri ve tarihi 17 Ocak'ta belli olmuştu. Şimdi 35 gün geçti ve sonuçlar bekleniyor. İşte mülakat sonuçlarının açıklanma süreci hakkındaki bilgiler...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki süreçte mülakat giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ile tarihleri 13 Haziran'da belli olmuş, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. İki tarih aralığını hesapladığımızda 53 günlük bir süreç söz konusu... 23 dönem POMEM mülakat sonuçlarının 11 Mart'ta açıklanması bekleniyor.